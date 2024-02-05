ميزات جبارة.. أفضل موبايل أوبو 5G للطبقة المتوسطة

يتميز هاتف أوبو OPPO A79 5G بتوفير أداء قوي ومجموعة من الميزات بسعر مناسب، وتوفر الشاشة تجربة مشاهدة رائعة لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب مع سطوع يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع.

ويوفر معالج هاتف أوبو OPPO A79 5G مرونة كبيرة في المهام اليومية مثل تصفح الويب والوسائط الاجتماعية والألعاب الخفيفة، مع مساحة واسعة للتطبيقات والصور ومقاطع الفيديو، مع قدرات 4G و5G، مما يسمح بسرعات إنترنت سريعة وموثوقة.

وبحسب موقع ISP Today فإن هاتف أوبو OPPO A79 5G يعد واحد من أنسب الهواتف للفئة المتوسطة والشباب، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة توفر الاستخدام طوال اليوم بشحنة واحدة، مع دعم الشحن السريع.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A79 5G

وجاء بتصميم شبابي أنيق مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 ومستشعر لصور الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 6020، مقترنا ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت ونظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم ColorOS 13 للسوفت وير، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.