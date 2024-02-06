القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العربى والأجنبى المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، حيث كان فى استقبال الوفد لدى وصوله لمطار العريش اللواء دكتور محـمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

قائد الجيش الثاني

بدأت الجولة من داخل قطاع تأمين شمال سيناء حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلى من اللواء أح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى عن جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذا تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لمختلف الدول المانحة للمساعدات.

كما استعرض ممثلو وزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصرى الجهود المبذولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق.

معبر رفح

كما تضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البرى حيث تابع أعضاء التمثيل العسكرى حركة المساعدات عبر المعبر، وكذا الجهود المصرية لإجلاء الجرحى والمصابين لتلقى الرعاية الطبية داخل الأراضى المصرية.

قطاع غزة

أعقب ذلك تفقد المخازن اللوجيستية التابعة للهلال الأحمر المصرى ومتابعة كافة الإجراءات المُتبعة منذ وصول المساعدات من الجهات والهيئات المانحة وحتى تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى فى قطاع غزة.

واختتمت الزيارة بتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الحالة الصحية والرعاية الطبية وتقديم الدعم النفسى والمعنوى والهدايا العينية للجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وعبر أعضاء الوفد عن عميق شكرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيم هذه الزيارة، مشيدين بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل ضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لداخل القطاع وتخفيف المعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطينى.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون وحشد جهود الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة.

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