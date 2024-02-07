معرض القاهرة الدولي للكتاب.. إقبال تاريخي يُتوج النسخة الـ55 بِخمسة ملايين زائر

اختتمت، الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ55 لمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، مسجلا قرابة 5 ملايين زائر مُحققًا بذلك الإقبال الجماهيري الأكبر في تاريخه، منذ انطلاق دورته الأولى.

وقالت وزارة الثقافة، في بيان، إن إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال 12 يوما من استقبال الجمهور، بلغ نحو 4785539 زائرًا، وسجل يومه الختامي نحو 360320 زائرا.

وأشادت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بالنجاحات التي حققتها هذه الدورة الاستثنائية للمعرض، من أرقام قياسية غير مسبوقة، بدءًا من عدد الزائرين، وعدد الناشرين والعارضين المشاركين، وعدد الدول المشاركة، وحجم المبيعات المتميز، وتنوع الفعاليات، وحجم المبادرات وغيرها من المؤشرات التي تعكس ريادة المعرض إقليميا ودوليا.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب رئيس المعرض إن ما حققه معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الحالية، يمثل علامة مضيئة ومُشرفة تعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الثقافة وتأثيرها الإيجابي داخل المجتمع، وضمانة فاعلة لتبادل الحوار والتعايش الإنساني بين شعوب العالم، وهو ما تحقق بامتياز من خلال حالة الزخم الجماهيري والثقافي الذي اتسمت به فعاليات هذه الدورة.

تحقيق المزيد من تطوير المحتوى الثقافي والفني للفعاليات بالدورات المُقبلة

وأكد بهي الدين مواصلة الجهود إزاء تحقيق المزيد من تطوير المحتوى الثقافي والفني للفعاليات بالدورات المُقبلة، بما يليق بريادة مصر الثقافية العريقة، والذي ساهم في خروج المعرض بالشكل اللائق.

وأعلن اليوم في ختام الدورة الـ55 معرض القاهرة للكتاب، سلطنة عمان ضيف شرف الدورة القادمة الـ56.

وشهدت الدورة الـ55 التي أقيمت بمركز مصر للمعارض الدولية، مشاركة 1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بأكثر من 5000 عارض، من نحو 70 دولة، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بالإضافة إلى 550 فعالية ثقافية و120 فعالية فنية، تضمنت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين.