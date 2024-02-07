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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر.. معلومات مثيرة عن الشاعر مجدي نجيب

مجدى نجيب
مجدى نجيب

توفى الشاعر الغنائي مجدى نجيب بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية الشهيرة وتعاون مع الكثير من النجوم والمبدعين.

 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن مجدى نجيب

ولد مجدى نجيب فى 29 مايو 1936، واشتهر بأغانيه في جيل الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر دواوينه صهد الشتا (1964)، ليالي الزمن المنسي (1974)، ممكن (1996)، الوصايا (1997).
ومن أغانيه (كامل الأوصاف) لعبد الحليم حافظ، و(العيون الكواحل) لفايزة أحمد، و(قولوا لعين الشمس) لشادية، و(الحب ليه صاحب) لأحمد منيب، و(سيبوني أحب) لهاني شاكر، و(جاني وطلب السماح) لصباح، و(شبابيك) لمحمد منير.

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مجدى نجيب 

سجن مجدى نجيب كمعتقل فى الخمسينيات بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر  وقضى ثلاث سنوات فى المعتقل السياسى.

 

قدم مجدى نجيب أغنية شبابيك كنوع من العتاب واللوم على ما قام به تجاه بعد دخوله السجن ورغم ذلك كان يحبه.

 

عمل مجدى نجيب فى بدايته كمحرر صحفى فى مجلة صباح الخير وكتب فى باب بريد القراء فى عهد أحمد بهاء الدين الذى كان يتولى رئاسة التحرير وبعدها عمل فى مجلة الكواكب.

كان أول لقاء للشاعر مجدى نجيب بالملحن بليغ حمدى فى معهد الموسيقى العربية والتقى أيضا بالفنانة شادية ليقوم معهما أولى اغانية "قولوا لعين الشمس" وكان أجره 5 جنيهات.

وبعدها تعاون مجدى نجيب مع عبد الحليم حافظ وقدما سويا "كامل الأوصاف" وتعاون أيضا مع نجاة وفايزة أحمد.

 

تعرض مجدى نجيب لأزمة صحية شديدة فى الفترة الأخيرة انتقل على أثرها المستشفى ولم تتحسن حالته حتى رحل اليوم تاركا وراءه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان عشاقه ومحبى أغانيه. 

مجدى نجيب
مجدى نجيب
مجدى نجيب
مجدى نجيب
مجدى نجيب
مجدى نجيب
الراحل جمال عبد الناصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الشاعر مجدى نجيب هاني شاكر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف مجدى نجيب محمد منير

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