عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صور جديدة من حفل زفاف الفنان أحمد عبد الحميد.. تفاصيل

حفل زفاف أحمد عبد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد

نشر الفنان أحمد عبد الحميد مجموعة من الصور لحفل زفافه وعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى حنين هلال.

 

وحضر عقد القران والزفاف عدد من  الفنانين مثل مصطفى خاطر ويوسف عمر.  

وكما حصل أحمد عبد الحميد على تهنئة عدد من الفنانين منهم يوسف عمر، لمى كتكت، إلهام صفي الدين، زينة عبد الباقي، محمد سامي ومحمد علاء.

وقد احتفل أحمد عبد الحميد بعقد قرانه اليوم، الأحد الماضى، على حنين هلال.

إيرادات الأفلام.. فرحة نور النبوي وصدمة منى زكي ومحمد إمام والعوضي

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

عدم القدرة على الإنجاب وإصابتها بالسرطان.. فاطمة الصفى تصدم جمهورها بعد ظهورها نحيفة

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

أحمد عبد الحميد

جسد أحمد عبد الحميد شخصية ياسر في مسلسل "العودة" الذي عرض على قنوات “دي إم سي” ومنصة “Watch It”، والشخصية هنا تمثل تناقضًا واضحًا مع شخصيته السابقة في مسلسل "طايع" على الرغم من كون الشخصيتين من الصعيد.

في "طايع"، جسد عبد الحميد شخصية صابر، رجل يريد الثأر لوالده الذي توفي، فيعتمد على غضبه لملاحقة طايع الذي يعتقد أنه سبب وفاة والده، فيقع في عواقب كبيرة بسبب الغضب الذي يعميه عن التمييز بين الحقيقة والأوهام، فيأخذ مصير صابر منعطفًا مأساويًا، بسبب رغبته في الانتقام والأخطاء التي ارتكبها نتيجة التمسك بالمفاهيم الخاطئة التي زرعتها أمه بداخله.

على النقيض من ذلك، في مسلسل "العودة"، يتقمص أحمد عبد الحميد دور ياسر، شخصية تتميز اختياراتها بالتحكم والسيطرة كما يغلب عليها الطمع، حيث يقوم ببيع حصة أخته في أرض والدهما دون علمها، مما يضعه في موقف معقد أمام شقيقته وعمدة القرية.

الاختلاف بين شخصيتي صابر وياسر يبرز تطور أحمد عبد الحميد كفنان، كان مصير شخصية صابر في "طايع" الموت بسبب أفعاله الاندفاعية، فماذا سيكون مصير شخصية ياسر التي تحمل الكثير من التعقيد والغموض؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

تدور أحداث مسلسل العودة حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بينه وبين كيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره.

المسلسل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، أحمد عبد الحميد، تامر نبيل، ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
حفل زفاف أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد إلهام صفي الدين الفنان أحمد عبد الحميد مصطفى خاطر لمى كتكت حفل زفاف أحمد عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام.. فرحة نور النبوي وصدمة منى زكي ومحمد إمام والعوضي

مي فاروق ترد على أقاويل فارق العمر بينها ومحمد العمروسي بعد خطبتهما

صابرين تكشف سر لجوئها للقرآن بدلا من الذهاب إلى طبيب نفسى

تعليق مثير من والدة حلا الترك بعد إلقاء القبض على دنيا بطمة

محمد القس: انتظروني في الذنب وهذه مفاجأتي مع سمية الخشاب.. صور

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

عدم القدرة على الإنجاب وإصابتها بالسرطان.. فاطمة الصفى تصدم جمهورها بعد ظهورها نحيفة

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

ترشيحاتنا

الحكمة من ترتيب الأنبياء في السماوات في رحلة الإسراء والمعراج

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الحبس 7 سنوات عقوبة كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا بالقانون

لا للمجاملات.. أول رسالة من حسام حسن بعد توليه تدريب المنتخب

مهاب ياسر: تلقيت عدة عروض وفضلت الانتقال للزمالك

العملات العربية والأجنبية تستقر في مستهل تعاملات اليوم 7-2-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من حفل زفاف الفنان أحمد عبد الحميد.. تفاصيل

أول تعليق من ميدو على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب..ماذا قال؟

قوات خفر سواحل تكساس ينقذون «كلباً» ظل محبوسًا بحاوية شحن لمدة أسبوع|شاهد

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ