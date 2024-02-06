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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عدم القدرة على الإنجاب وإصابتها بالسرطان.. فاطمة الصفى تصدم جمهورها بعد ظهورها نحيفة

فاطمة الصفى
فاطمة الصفى

أثارت الفنانة فاطمة الصفى حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها الصادم عبر السوشيال ميديا حيث ظهرت نحيفة لدرجة مثيرة للجدل جعلت متابعيها يظنون تعرضها لأزمة صحية شديدة ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن فاطمة الصفى.

فاطمة الصفى من مواليد 17 نوفمبر 1981 خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 2005، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية التي تنتمي للمسرح الأكاديمي، ثم دخلت إلى عالم التلفزيون من خلال مسلسلي (بلاغ للرأي العام، الخراز) عام 2007، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها (أم البنات، بركان ناعم).

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فاطمة الصفى 

كشفت فاطمة الصفى أنها عانت، كثيرا من سؤال الناس عن سبب تقصير شعرها، مؤكدة أنها تحب شعرها الطويل جداً لكنها تعاني أوراماً سرطانية، وتتناول عقاقير أدت إلى تساقط شعرها، وفضلت أن تقصه بدلاً من تساقطه أمامها، ما يؤثر سلباً على نفسيتها وربما هذا سببا أيضا فى نحافتها.

كما صدمت فاطمة الصفى جمهورها بإعلانها عن عدم قدرتها على الإنجاب معللة أن السبب فى ذلك قسمة ونصيب.

كانت فاطمة الصفي قد أحدثت فاطمة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عقب ظهورها في صورة عفوية برفقة الفنان محمد العلوي، نشرتها عبر حسابها في "إنستجرام"، لتنهال التعليقات والتساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الثنائي، وخاصة أنهما يظهران بكثرة معا، لكن تطرقت الصفي في تعليقها إلى الصداقة ومفهومها، ما يؤكد ان العلاقة بينهما مجرد صداقة.

وكانت كتبت فاطمة الصفى بعد ظهورها الأخير عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "استودعت الله أهلي ومن أحب من شرور الدنيا وفواجعها.. حصنت قلوبهم وأنفسهم وأعمارهم بأسمك يا رحيم من كل أمر يؤذيهم.. اللهم نفسي وأهلي ومن أحب في ودائعك التي لا تضيع".

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