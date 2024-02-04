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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد خطبتهما

هشام جمال وليلى زاهر
هشام جمال وليلى زاهر

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، يوم الاثنين المقبل، الفنان هشام جمال وخطيبته الفنانة ليلي زاهر، في لقاء حصري يعرض فيه هشام وليلى أحدث مجموعة من أغانيهما معًا.

يتحدث الضيفان خلال الحلقة التي تعرض في تمام الحادية عشر مساء، عن كيف بدأت العلاقة بينهما ويكشفان مجموعة من الكواليس والأحداث التي تُعرض لأول مرة في برنامج "صاحبة السعادة".

كما تسلط إسعاد يونس في حلقة الثلاثاء من البرنامج الضوء على "الزواج على الطريقة الصحيحة"، ويتم خلال الحلقة استعراض المشكلات التي تواجه المتزوجون حديثًا ونسب الطلاق التي ازدادت مؤخرًا.

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هشام جمال وليلى زاهر 

تشهد الحلقة استضافة مجموعة مختلفة من القصص بين المتزوجين وقدرتهم علي تجاوز المشاكل والخلافات الأسرية التي تؤدي إلى الانفصال والطلاق، وكيف يستفيد من هذه القصص الشباب والمقبلين علي الزواج.

وكان سبق لقسم الديجيتال في قناة " dmc"، أحمد باقوش وعلي سليم، تسليط الضوء على إحدى هذه القصص التي يقدم البرنامج تفاصيلها، وهي قصة الحب بين الزوجين حسن أحمد محروس وزوجته هدي عبدالحميد، وهما زوجين كبار في السن ظهر الحب بينهما بشدة رغم سنهما وظروفهما المادية الصعبة إلا أن الرضا والحب بينهما ظهر جليًا.

كذلك يستضيف البرنامج الشيف أحمد البنا وزوجته نحمده حمدي 36 سنة المتزوجين وليس لديهما أبناء وأيضًا لقاء مع أحمد علي حسين مدير مدرسة ثانوي سابقًا وزوجته إكرام يوسف ربة منزل متزوجين منذ 33 عامًا ومعهم 3 أبناء، فضلًا عن مجموعة مختلفة من اللقاءات مع مجموعة أخرى من الأزواج والزوجات الذين لديهم العديد من القصص المختلفة التي تساهم في حل معظم المشكلات بين شباب المتزوجين والوصول بحياتهم إلى بر الأمان.

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