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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

ماريتا الحلانى
ماريتا الحلانى

كشفت الفنانة ماريتا الحلانى، ابنة الفنان عاصى الحلانى، عن حقيقة الأخبار التى انتشرت فى الفترة الأخيرة والتى تخص حملها.

وقالت ماريتا الحلانى، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “كل ما يتردد عار تماما عن الصحة، وليس هناك حمل كما يعتقد البعض، وعندما يكون حقيقيا سأعلن لجمهورى”.

وأضافت: “أرى مثل هذه الشائعات أمر إيجابى، خاصة أن الجمهور مهتم بأخبارى وحياتى وهو أمر يسعدني”.

وتحرص الفنانة ماريتا الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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من هو كميل أبى خليل زوج ماريتا عاصى الحلانى

موسيقي ومدير إنتاج ورجل أعمال لبناني.

يعمل كميل أبى خليل حاليًا رئيس قسم الإنتاج في منصة الأغاني الشهيرة “أنغامي”.

كما يعمل لدى العديد من الشركات الغنائية الأخرى، الأمر الذي ساهم بلقائه مع ماريتا لتنشأ بين الثنائي قصة حب تكللت بالخطوبة وقريباً بالزواج.

آخر أعمال ماريتا الحلاني

يذكر أن آخر أعمال ماريتا الحلاني أغنية "أنا بنت" التي تم طرحها فى شهر مارس الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان ماريتا الحلاني، وتوزيع جمال ياسين.

معلومات عن ماريتا الحلاني

وُلدت ماريتّا الحلانيّ في مدينة بيروت اللبنانيّة عام 1997، وبدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ باكرة. 

وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان كوليت بولس، ولها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد.

وطرح عاصي الحلاني مؤخرا أغنية بعنوان "ضحكة حبيبي" التي حققت نجاحا كبيرا عبر قناتة "يوتيوب"، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة، توزيع هادي كريم.

ابنة الفنان عاصي الحلاني الفنانة ماريتا الحلاني الفنان عاصي الحلاني عاصي الحلاني ماريتا الحلاني ماريتا عاصي الحلاني

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