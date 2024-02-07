أحزان محمد منير فى 18 يوما.. ودع شقيقته واثنين من رفقاء دربه

يبدو أن الكينج محمد منير يعيش هذه الفترة أصعب أيام حياته، حيث فارق عددا من محبيه وأقاربه على مدار 18 يوما، وبدأ العام الجديد برحيل شقيقته فى 20 يناير وحتى رحيل رفيق الدرب مجدى نجيب، صاحب أغنية “شبابيك”.

ونرصد فى التقرير التالى أحزان محمد منير فى 18 يوما بالتفاصيل.

وفاة شقيقة محمد منير

كانت البداية برحيل شقيقة الكينج محمد منير فى 20 يناير الماضى، وقد أعلن الكاتب الصحفي محمود موسى، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، منذ قليل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمود موسى: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات”.

وأضاف موسى: “خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة، وخالص العزاء والمواساة للأسرة”.

وسيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” الماضي، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاة ياسر الدلجاوى

ولم يستفق محمد منير من أحزان فراقه على شقيقته حتى صدم برحيل عازف الجيتار ياسر الدلجاوى، أحد أعضاء فرقته.

وأعلن حسن أبا يزيد، أحد أفراد عائلة الفنان محمد منير، وفاة ياسر الدلجاوي الذى يعتبر من أهم أعضاء فرقة الكينج محمد منير، وكان ذلك فى 23 يناير، أى بعد ثلاثة أيام من رحيل شقيقته.

ونشر حسن أبا يزيد على حسابه الرسمي بـموقع “فيس بوك” صورًا تجمع حسن أبا يزيد مع محمد منير، وكتب معلقًا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناي اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير وكان ليه طله بهية على المسرح.. ألف رحمة ونور تنزل عليك يادلجاوي كلنا لها”.

مجدى نجيب

واليوم 7 فبراير، يرحل الشاعر مجدى نجيب، صاحب أغنية “شبابيك”، والذى جمعته عديد من الأعمال مع الكينج محمد منير وعدد من نجوم الزمن الجميل.

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” عن رحيل الشاعر مجدى نجيب.

وكتب شريف إدريس: “وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين إيديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك”.

الشاعر مجدي نجيب من رواد شعر العامية المصري، والفن التشكيلي، إلى جانب كونه من كبار شعراء الأغنية المصرية، وغنى من كلماته نخبة من أهم المطربين والمطربات، ومنهم عبد الحليم حافظ، وشادية، وفايزة أحمد، وشهرزاد، وهاني شاكر، وعماد عبد الحليم، ومحمد منير، وغيرهم.

وكتب مجدي نجيب عددا من الأغاني للكينج محمد منير أبرزها “شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة”، وأغنية قولوا لعين الشمس للفنانة شادية، وكامل الأوصاف للراحل عبد الحليم حافظ.

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