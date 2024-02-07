لن أتعاون مع هيفاء وهبي.. تصريحات نارية من عصام كاريكا

أطلق الفنان عصام كاريكا عددا من التصريحات النارية بخصوص تعاونه مع هيفاء وهبى ورأيه فى أغانى محمد رمضان وبرامج المقالب وذلك خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية.

وقال عصام كاريكا: لا أتمنى التعاون مع هيفاء وهبي في عمل فني، مضيفًا أنه إذا صنف الفنان أحمد سعد بنجم مصر الأول سيضره وأرى أن محمد رمضان مؤدٍ وليس مطربا غنائيا.

أما عن مشاركة عصام كاريكا فى برامج المقالب فقال : إن أموال المقالب جيدة لذلك أحب الذهاب إلي تلك المقالب، "المقالب فلوسها حلوة".

عصام كاريكا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة لحفل زفاف أبنة عصام كاريكا التي أقيم مساء أمس وسط حضور الأهل و الأصدقاء في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة.

خطفت مي أبنة عصام كاريكا الأنظار في زفافها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان ذات ذيل طويل للغاية واتسم بأنه مطرز بالكالمل مما زاد من أناقتها.

وقد حمل فستان زفاف أبنة عصام كاريكا توقيع TAYA Couture، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة عصام كاريكا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا كشف عن جمالها.