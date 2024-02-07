للسفر.. كيفية استخراج فيش جنائي 2024

عمل فيش جنائي 2024.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الأوراق المطلوبة قبل السفر الي الخارج واهمها الفيش الجنائي.

والتي أتاحتها وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، لعمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" من خلال الطرق التالية:-

من أقسام الشرطة مميكن أونلاين من خلال الماكينات الإلكترونية

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:

صورة مقاس 4 * 6 للأجانب المقيمين داخل البلاد أو شهادة ميلاد للقاصرين طاقة إقامة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي 2024

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة اختيار قسم الأدلة الجنائية اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة إدخال البيانات المطلوبة يتم الدفع إلكترونيا إرساله في العنوان المحدد

استخراج فيش جنائي

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 2024

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي:

صورة مقاس 4 * 6

للأجانب المقيمين داخل البلاد

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومي

أو جواز سفر ساري

أو شهادة ميلاد للقاصرين

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.