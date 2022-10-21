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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استخراج فيش جنائي في نفس اليوم

شرط للتقديم بالوظائف.. كيفية استخراج فيش جنائي حديث 2022

استخراج فيش جنائي
استخراج فيش جنائي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية عمل فيش جنائي، او ما يسمى بصحيفة الحالة الجنائية أو بالفيش والتشبيه، والذي أتاحته وزارة الداخلية من خلال مراكز أقسام الشرطة المنتشرة علي مستوة الجمهورية او من خلال مكاتب السجل المدني المركزية المتواجدة بالمحافظات.

استخراج الفيش الجنائي اون لاين للمصريين بالخارج

وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها علي الإنترنت عمل فيش جنائي اونلاين، او من خلال الماكينات الالكترونية بشكل فوري، بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارت والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي

ودائما يحتاج المواطنيين عمل فيش وتشبيه و تقديمه للمصالح الحكومية المختلفة او تقديمه للوظائف الخاصه او الحكوميه او تقديمه لتصاريح السفر أو ضمن مستندات التعين بالشركات المختلفة، لتحديد اذا كان الشخص المقدم للوظيفة مطلوبا في إحدى القضايا أو صاحب صحيفة جنائية وتم سجنة سابقا .

استخراج فيش جنائي 2022

ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائي، بشكل طبيعي من خلال مكاتب السجل المدني داخل أقسام الشرطة المخصص لها استخراج فيش جنائي، بالإضافة إلى دفع رسوم الفيش الجنائي 70 جنيه، وتقديم صوره من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

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مدة صلاحية الفيش الجنائي 

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره .

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ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائي في نفس اليوم، من خلال السجل المدني في العباسية أو أقرب سجل مدني مركزي ويتم استلام الفيش الجنائي في نفس اليوم.

بتقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع علي الاصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة اوراق لاصدار فيش جنائي، علي المواطنين تحضيرها وجاءت كالتالي:- 

بطاقة الرقم القومى

او جواز سفر ساري 

او شهادة ميلاد للقاصرين

صورة مقاس 4 * 6 

 للأجانب المقيمين داخل البلاد 

بطاقة إقامة

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي مستعجل اون لاين

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، او من خلال موقعها الالكتروني، بالدخول عليه والتسجيل بالبيانات المطلوبة، واختيار قسم الأدلة الجنائية واختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، ويتم إدخال البيانات المطلوبة ويتم الدفع إلكترونيا، بعد ذلك يتم استخراج فيش جنائي مستعجل وإرساله في العنوان المحدد. 

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل 2022

ويتم تحديد رسوم عمل فيش جنائي مستعجل 2022 ، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صوره من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

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