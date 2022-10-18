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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم، انخفاضا في السوق المصري تزامنا مع الاستقرار في الأسواق العالمية، والذي سيؤثر علي حركة الشراء من قبل المواطنين، والتي ترتب عليها انخفاض اسعار الذهب اليوم في الصاغات، وسجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 : 1,104 جنيه للجرام الواحد، خلال التعاملات المسائية .

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم للمهتمين باقتناء المشغولات الذهبية بقطاع الذهب وللمستثمرين، والراغبين في تجميد السيولة المادية الي ذهب للوصول لاكبر مكسب في ظل حالة التضخم، ولضمان استثمار جيد بمكسب مضمون، ولتحديد موقف الشراء والبيع للذهب، بالاضافة الي المقبلين علي الزواج الذين يرغبون في شراء الذهب.

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سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا، إذ سجلت أسعار عيار 21 : 1,104 جنيها اليوم بدلا من  1,108 جنيها امس، فاقدا اربعة جنيهات في ليلة واحدة، و متراجعا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21.

أقل سعر للذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,262 

سعر الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,157 

سعر الذهب عيار  21
عيار 21 بيع 1,104 

سعر الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 946 

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 736 

سعر الذهب عيار  12
عيار 12 بيع 631 

سعر أونصة الذهب
الاونصة بيع 39,239 

سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 8,832 

سعر كيلو الذهب
الكيلو بيع 1,261,714 

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 سعر المصنعية في جرام الذهب 

وتتغير أسعار الذهب اليوم بسبب فروق المصنعية من محل ذهب لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

ويأتي سعر المصنعية من 20 و 60  جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تثبيت سعر الفائدة

وثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع  بنسبة 11.25%، وأبقى البنك المركزي سعر الاقتراض لليلة واحدة  12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والائتمان والخصم عند 11.75%.

أسعار الذهب عالميا 

وشهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري، إلى 1652 دولارا اليوم.

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