اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم، انخفاضا في السوق المصري تزامنا مع الاستقرار في الأسواق العالمية، والذي سيؤثر علي حركة الشراء من قبل المواطنين، والتي ترتب عليها انخفاض اسعار الذهب اليوم في الصاغات، وسجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 : 1,104 جنيه للجرام الواحد، خلال التعاملات المسائية .
أسعار الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم للمهتمين باقتناء المشغولات الذهبية بقطاع الذهب وللمستثمرين، والراغبين في تجميد السيولة المادية الي ذهب للوصول لاكبر مكسب في ظل حالة التضخم، ولضمان استثمار جيد بمكسب مضمون، ولتحديد موقف الشراء والبيع للذهب، بالاضافة الي المقبلين علي الزواج الذين يرغبون في شراء الذهب.
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا، إذ سجلت أسعار عيار 21 : 1,104 جنيها اليوم بدلا من 1,108 جنيها امس، فاقدا اربعة جنيهات في ليلة واحدة، و متراجعا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21.
أقل سعر للذهب عيار 21
وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:
سعر الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,262
سعر الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,157
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,104
سعر الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 946
سعر الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 736
سعر الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 631
سعر أونصة الذهب
الاونصة بيع 39,239
سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 8,832
سعر كيلو الذهب
الكيلو بيع 1,261,714
سعر المصنعية في جرام الذهب
وتتغير أسعار الذهب اليوم بسبب فروق المصنعية من محل ذهب لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.
ويأتي سعر المصنعية من 20 و 60 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
تثبيت سعر الفائدة
وثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25%، وأبقى البنك المركزي سعر الاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والائتمان والخصم عند 11.75%.
أسعار الذهب عالميا
وشهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري، إلى 1652 دولارا اليوم.