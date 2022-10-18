اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم، انخفاضا في السوق المصري تزامنا مع الاستقرار في الأسواق العالمية، والذي سيؤثر علي حركة الشراء من قبل المواطنين، والتي ترتب عليها انخفاض اسعار الذهب اليوم في الصاغات، وسجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 : 1,104 جنيه للجرام الواحد، خلال التعاملات المسائية .

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم للمهتمين باقتناء المشغولات الذهبية بقطاع الذهب وللمستثمرين، والراغبين في تجميد السيولة المادية الي ذهب للوصول لاكبر مكسب في ظل حالة التضخم، ولضمان استثمار جيد بمكسب مضمون، ولتحديد موقف الشراء والبيع للذهب، بالاضافة الي المقبلين علي الزواج الذين يرغبون في شراء الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا، إذ سجلت أسعار عيار 21 : 1,104 جنيها اليوم بدلا من 1,108 جنيها امس، فاقدا اربعة جنيهات في ليلة واحدة، و متراجعا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21.

أقل سعر للذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,262

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,157

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,104

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 946

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 736

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 631

سعر أونصة الذهب

الاونصة بيع 39,239

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 8,832

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,261,714

سعر المصنعية في جرام الذهب

وتتغير أسعار الذهب اليوم بسبب فروق المصنعية من محل ذهب لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

ويأتي سعر المصنعية من 20 و 60 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تثبيت سعر الفائدة

وثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25%، وأبقى البنك المركزي سعر الاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والائتمان والخصم عند 11.75%.

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري، إلى 1652 دولارا اليوم.