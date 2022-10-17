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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب الان
اسعار الذهب الان

انخفضت اسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية، تزامنا مع ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالميا، والذي سجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21  بالصاغات المصرية خلال التعاملات المسائية 1,108 جنيه للجرام الواحد.

اسعار الذهب في مصر 

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم، للمهتمين بالاستثمار في قطاع الذهب، أو للمقبلين على الخطوبة والزواج، ولراغبي اقتناء المشغولات الذهبية الراقية باستمرار، والذي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1,108 جنيهًا للجرام الواحد.

اسعار الذهب في مصر 

تراجع سعر المعدن الاصفر

وتراجع المعدن الأصفر تدريجا على مدار أسبوع ، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1643 دولارا فيما سجلت 1.723 الخميس  6 أكتوبر، وشهدت عقود الذهب العالمية تراجعا بنسبة 1.34% ، بقيمة 22.36 دولارا، ووصل سعر الأوقية للـ 1,643.90 دولار منخفضا من مستوى التعاملات 1666، وسجل أقل سعر  1,643.72 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1,108 جنيهًا، متراجعا من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21.

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سعر الذهب عيار 24
1,266 جنيه

سعر الذهب عيار 22
1,161 جنيه

سعر الذهب عيار  21
1,108 جنيه

اسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 18
950 جنيه

سعر الذهب عيار 14

739 جنيه

سعر الذهب عيار  12
633 جنيه

سعر اونصة الذهب
39,381 جنيه

سعر الجنيه الذهب
8,864 جنيه

سعر كيلو الذهب
1,266,286  

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سعر مصنعية الذهب 

 ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة،حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تثبيت الفائدة البنك المركزي

يذكر ان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع  بنسبة 11.25% وأبقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والاقتراض لليلة واحدة  12.25% .

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