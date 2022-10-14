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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقه وصول مصاريف العمرة 38 ألف جنيه

شروط الحصول علي العمرة
شروط الحصول علي العمرة شاملة الإقامة بـ4400 جنيه

يبحث آلاف المصريين الراغبين في الذهاب لأداء العمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد وصول سعر تاشيرة العمرة الشاملة الإقامة 4400 جنيه.

ويكشف موقع صدى البلد الاخباري، حقيقية سعر تأشيرة العمرة الشاملة الإقامة 4400 جنيه، التي أكد عليها وزير الحج و العمرة السعودي ولكن بشروط معينة،والتي من ضمنها ان التأشيرة تشمل الإقامة فقط لا تشمل تذاكر الطيران.


شروط الحصول على العمرة شاملة الإقامة بـ4400 جنيه

أن يحتوي جواز السفر على تأشيرة الاتحاد الأوروبي «شنجن» مفعلة.

وجود تأشيرة المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أن يكون من  أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

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شروط الحصول على العمرة شاملة الإقامة بـ4400 جنيه للمصريين

المواطن المصري عليه اللجوء إلى الجهات الرسمية ووزارة السياحة المصرية  للحصول على تأشيرة العمرة

يكون جواز سفر ساري

الحصول على شهادة تطعيم كورونا بالتطعيمات الموجودة في المملكة العربية السعودية.


إن من يحصل على تأشيرة العمرة من خلال منصة "نسك" السعودية.

المصري لن يمنع من السفر في المطار، ولكن عليه استكمال الإجراءات اللازمة على بوابة العمرة المصرية طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.


إخطار شركة سياحية معتمدة على بوابة العمرة ويتم التسجيل من خلالها لاستكمال البرنامج.


سعر العمره شاملة الاقامة والتنقلات ومصاريف الطيران للمصريين

أسعار العمرة تبدأ من 23 ألف جنيه حتى 38 ألف جنيه.


المصريين التي يمكنها الحصول على التأشيرة عبر منصة نسك

حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

حاملي تأشيرة شنجن.


مواطني دول مجلس التعاون الخليجي -(البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات والسعودية).

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رسوم استخراج التأشيرات من الوكلاء السعوديين تصل إلى 753 ريالا سعوديا على المنصة.

بالإضافة إلى 126 ريالا للنقل بإجمالي 879 ريالا،
بالاضافة الى اسعار تذاكر الطيران.

 

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