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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ببلاش ألحق اعمل حساب في البنك

كيفية فتح حساب بنكي
كيفية فتح حساب بنكي

يبحث الاف المواطنين علي كيفية عمل حساب بنكي مجاني، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، والذي اتاحته بعض البنوك في مصر بفتح الحسابات البنكية مجانا.

ويستعرض موقع صدي البلد الاخباري، خدمة معرفة كيفية عمل حساب بنكب مجاني، والذ اتاحتة بعض البنوك في مصر بفتح الحسابات البنكية مجانا.

كيفية فتح حساب بنكي مجانا

ويتم فتح حسابات توفير مجانا للعملاء الجدد، ضمن الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار،وذلك بصورة الرقم القومي فقط، بالاضافة الي إصدار بطاقات مصرفية خصم مباشر ومسبقة الدفع بدون احتساب أي مصاريف إدارية، ويتيح البنك الاهلي المصري وبنك مصر، إمكانية فتح حساب التوفير مجانا دون شروط.

كيفية فتح حساب بنكي مجانا

كيفية فتح حساب بنكي

 يجب تحديد نوع الحساب الذي تريد فتحة جاري او توفير او وديعة، و التوجه إلى أقرب فرع للبنك الذي تريد أن تقوم بفتح حسب به، والاتجاه إلى قسم خدمة العملاء لفتح الحساب، والذي يكون في نفس اليوم الذي تذهب إليه للبنك وعند تفعيله يمكنك سحب والايداع وغيرها من التعاملات التي يمكنك القيام بها على حسابك.

 كيفية فتح حساب في بنك مصر

يمكن فتح حساب في بنك مصر، وفي  في حالة عدم إثبات الوظيفة في الرقم القومي مثل "حاصل على مؤهل" يتم فتح حساب توفيرفقط.

في حالة فتح حساب لشخص قاصر يجب تقديم أصل شهادة الميلاد ولايتم عملية السحب إلا بقرار وصاية من شخص  ينوب عنه.

في حالة إثبات الوظيفة في الرقم القومي يمكن للمواطن فتح حساب توفير أو حساب جاري. 

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى استلام  كارت مشتريات .

المصاريف الإدارية لفتح  الحساب الجاري 100 ،  و200 جنيه لكارت المشتريات و 55 جنيه مصاريف إدارية كل 3 شهور.

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شروط فتح حساب في البنك للشباب 16 عام

يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب أقل من 21 عام بولاية الولي أو الوصي عليه.

يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها بإجراءات ميسرة.

حساب توفير للعملاء من 16 حتى 50 سنة.

يتم إصدار الحساب بدون أي مصاريف إدارية.

الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

كيفية استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري

كيفية استخراج فيزا مشتريات

 

استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بميزه الانتشار علي مستوي الجمهوريه، وتعد بطاقاتة أكثر بطاقات الائتمان انتشاراً فى مصر، سهلة وبسيطة.

ولكن تحتاج الي الذهاب للبنك وفتح حساب شخصي لتسطتيع الحصول علي فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري.

يمكنك التقديم على طلب استخراج فيزا مشتريات البنك الأهلي المصري من خلال  ملئ  طلب الحصول على بطاقة ائتمان من خلال موقع البنك الأهلي على الانترنت.

وبعد ذلك يتم انتظار موعد التسليم وبعد استلام البطاقة يتم تفعيلها من خلال تنشيطها من ماكينات الصراف الالي وعمل رقم سري لها، و الاتصال برقم خدمة عملاء البنك الاهلي 19623.

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فعاليات اليوم العالمي للادخار

واطلق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي برنامج 2022-2025، بهدف تحقيق النموالاقتصادي من خلال أسس رئيسية، هي التثقيف المالي، وحماية حقوق العملاء، وتعزيز دور الخدمات المالية الرقمية، والتنوع في الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئىة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

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