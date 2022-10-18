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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للتدريس.. اشتغل بالحصة مقابل 20 جنيها.. الأوراق وكيفية التقديم

اشتغل بالحصة مقابل
اشتغل بالحصة مقابل 20 جنيهًا

يسعى عدد كبير من الحاصلين على المؤهلات العليا التربوية، للحصول على فرصة عمل بوظائف اعلان التعاقد بالحصة بالتعليم الابتدائي والإعدادي، المقدم من وزارة التربيه والتعليم، والذي أعلن عنه  في الإدارات والمديريات التعليمية في كل المحافظات، وتكون قيمة الحصة 20 جنيها.

للمعلمين.. اشتغل بالحصة مقابل 20 جنيهًا

ويستعرض موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة كيفية التقديم بنظام التعاقد بالحصة، لسد عجز أعضاء هيئة التدريس التابع لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، استعدادًا للعام الدراسي 2022/ 2023 في المرحلتين الابتدائية والإعدادية لحملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يتجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة على أن لا يزيد نصيب المعلم عن 24 حصة أسبوعيًا.

اعلان نظام التعاقد بالحصة

تفاصيل إعلان نظام التعاقد بالحصة لحاملي المؤهلات العليا التربوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل اعلان نظام التعاقد بالحصة لحاملي المؤهلات العليا التربوية وجاءت كالتالي:-

لابد أن يكون المتقدم للعمل حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال 

يجب أن يكون المتقدم للعمل حاصلا على دبلوم تربوي في التخصص المراد العمل به

الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا

نشر الإعلان في مكان ظاهر بالإدارات 

بدءا من يوم الخميس القادم ولمدة 10 أيام 

إعلان نظام التعاقد بالحصة

يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم " 4 " من اللائحة التنفيذية 

يتم قبول جميع ملفات المتقدمين وفق النطاق الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز

ويتم القبول حسب الأماكن التي تعاني من عجز صارخ في المواد الأساسية.

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شروط التقديم للعمل بالحصة والتدريس في المدارس

وجاءت شروط نظام التعاقد بالحصة طبقًا للكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، وتتلخص في النقاط التالية:-

التوزيع طبقا لاحتياجات كل مدرسة.

قيمة مكافأة الحصة تبلغ 20 جنيهاً.

لن يزيد النصاب عن 20 حصة أسبوعيا.

اعلان نظام التعاقد بالحصة

 

عدم اشتراك المتطوع في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

امتلاك المتقدم مؤهلا عاليا.

الحصول على مؤهل تربوي أو دبلومة.

امتلاك الخبرة في التدريس ببعض التخصصات.

اعلان نظام التعاقد بالحصة

عدم تجاوز مدة التطوع بالمدارس 11 شهراً على مدار السنة الدراسية.

بحث الموقف الأمني للراغبين في العمل بالحصة أو بنظام التطوع.

عمل المتطوع ينطوي على مساعدة المعلمين والتدريس مع إشراف مشرف المادة.

على المتقدمين التوقيع على إقرار بعدم المطالبة بالتعيين.

التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع أو حتى أقارب من الدرجة الثانية.

أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع عليها بالإضافة إلى 4 صور منها.

 تقديم ما يفيد بوجود خبرة في التدريس.

على المدارس بعدم إعطاء العاملين بنظام الحصة أي إفادات أو شهادات خبرة دون الرجوع للإدارة والمديرية التعليمية.

الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.

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الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة في المدارس


طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية ثم يحول إلى موجه أول مادة التخصص.

عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

اعلان نظام التعاقد بالحصة

شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين.

إقرار التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

أصل شهادة الميلاد للاطلاع، و 4 صور منها.

 حافظة أوراق بلاستيك.

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