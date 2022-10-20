لو هتبني.. اعرف أخر تحديث لأسعار الحديد والأسمنت

يستعرض موقع صدى البلد الاخباري خدمة معرفة اسعار الحديد والاسمنت ضمن مواد البناء اليوم، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والاسمنت في الأسواق، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار الأيام الماضية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم

يرغب عدد كبير من المواطنيين في معرفه اسعار الحديد و الاسمنت وخاصة المقدمين علي البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي ارخص اسعار الحديد والاسمنت اليوم، لتفادي جشع التجار، وتوفير نفقات البناء ليستطيعوا استكمال اعمال التشطيب.

اسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عز 18100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 18000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد الكومي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عطية 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المعادي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد العشري 17100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن مصر ستيل 17200 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العتال 17800 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المصريين 17750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الاسمنت الان

وجاءت أسعار الاسمنت اليوم ضمن أسعار الاسمنت، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت، مع استقرار الاسعار لعده ايام دون زياده كبيره والتي تتراوح من 10 الي 50 جنيها.

اسمنت المسلة 1405 حنيها للطن

أسمنت السويدي 1515 جنيه للطن

اسمنت المسلح 1465 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 1468 جنيهًا للطن

اسعار طن الاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

اسمنت وادى النيل 1410 جنيهًا للطن

اسعار الاسمنت

أسمنت العسكري بني سويف 1415 جنيهًا

أسمنت المخصوص 1445 جنيهًا للطن

اسمنت السهم 1405 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

ويجب شراء الحديد والاسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.