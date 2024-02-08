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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يشيد بقرارات السيسي للحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

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وقال جمال التهامي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"هذه القرارات جعلت أبناء الشعب تعمهم الفرحة والسرور"، مضيفا:" من الضروري ضبط إيقاع السوق وحماية المواطن من جشع التجار بتفعيل الرقابة التموينية".

 

وأضاف جمال التهامي:" قرارات الحماية الاجتماعية التي اعلنها الرئيس السيسي  تؤكد أنه يتم مراعاة معايير حقوق الإنسان في مصر ".

 

 وتابع جمال التهامي:" زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، هي رعاية اجتماعية وتكون الأولى من نوعها منذ عهود سابقة".

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