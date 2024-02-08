رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة يشيد بقرارات السيسي للحماية الاجتماعية

أشاد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بقرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال جمال التهامي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"هذه القرارات جعلت أبناء الشعب تعمهم الفرحة والسرور"، مضيفا:" من الضروري ضبط إيقاع السوق وحماية المواطن من جشع التجار بتفعيل الرقابة التموينية".

وأضاف جمال التهامي:" قرارات الحماية الاجتماعية التي اعلنها الرئيس السيسي تؤكد أنه يتم مراعاة معايير حقوق الإنسان في مصر ".

وتابع جمال التهامي:" زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، هي رعاية اجتماعية وتكون الأولى من نوعها منذ عهود سابقة".