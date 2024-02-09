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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: المرحلة القادمة هي جني الثمار.. والدولة تستقبل استثمارات ضخمة.. فيديو

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

أشاد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

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وقال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي تعد من أهم القرارات وتمت دراستها دراسة مهمة".

 

وأضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "الدولة المصرية تستعد لمرحلة جديدة في تاريخها"، لافتا: "المرحلة القادمة مرحلة جني ثمار والدولة ستستقبل استثمارات ضخمة".

وأشار الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "البنية التحتية التي نفذتها الدولة أصحبت على أهبة الاستعداد لاستقبال استثمارات كبرى في اتجاهات مختلفة".

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