كاتب صحفي: أمريكا هي من تعرقل وقف الحرب.. فيديو

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن إسرائيل مازلت تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة بلا رادع.

وأضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مصر منذ بداية الأزمة تلعب دورا مهما من خلال مباحثات ومفاوضات شاقة"، لافتا: "الرئيس السيسي كثف اتصالاته مع قادة وزعماء العالم بشأن القضية الفلسطينية".

وأشار الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "قرار وقف الحرب في قطاع غزة أصبح في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تعرقل وقف الحرب و حان الوقت أن ترفع يدها عن إسرائيل".

