كاتب صحفي: هناك حالة حراك سياسي داخل البرلمان لصالح البلد .. فيديو

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن هناكحالة حراك سياسي داخل البرلمان لصالح البلد.

وأضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك اختلاف في الممارسة السياسية داخل البرلمان المصري، ومجلس النواب بكل أطيافه السياسية يعمل لصالح الوطن أولا والمواطن ثانيا".

وأشار الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد،: "كل ما يتعلق بالوطن والمواطن مجلس النواب يتعامل على أساسه"، موضحا: "الرقابة في مجلس النواب بدأت تعمل بشكل قوي".