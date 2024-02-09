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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مليار جنيه.. محامية تكشف تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب من قبل بلوجر شهيرة

صدى البلد

كشفت نهى الجندي محامية ضحايا تعرضوا للنصب من بلوجر شهيرة تفاصيل جديدة.

وقالت نھى الجندي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “”90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" ان عدد السيدات اللاتى تعرضن للنصب من البلوجر الشهيرة وصل الى 2000 سيدة بإجمالي مبلغ يقارب مليار جنيه.

 وتابعت محامية الضحايا قائلة:" حتى الان لم تصدر النيابة العامة بيان رسمي بمقدار المبلغ التي استولت عليها البلوجر الشهيرة من ضحاياها".

اثباتات

وأوضحت نهى الجندي ان البلوجر الشهيرة انكرت اتهامات الضحايا لها بالرغم من وجود إثباتات تؤكد تلقيها مبالغ طائلة من الضحايا عبر حساباتها البنكية وتطبيق انستا بي.

 وأكدت محامية  الضحايا ان البلوجر الشهيرة لم تقم بعملية النصب على ضحاياها لوحدها بل تعاونت مجموعة أخرى معها".

وتابعت المحامية قائلة:" الستات بتتواصل معايا وبتأكد ان بيتها اتخرب وبعضهم باع ممتلكات وبعت فلوسها للبلوجر".

اتهامات النيابة العامة بلوجر شهيرة ضحايا عملية النصب قناة المحور

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