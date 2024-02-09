شقيق مريم مجدي يكشف لـ"صدى البلد" عن تفاصيل اختفاء شقيقته في ظروف غامضة

مريم مجدي، سيدة تزوجت من رجل مصري لديه الجنسية السويسرية، وأنجبت منه فتاتين فاطمة 8 سنوات وخديجة 6 سنوات، و بسبب الخلافات بينهم قررا الانفصال، حاولوا أن تفضل البنتين بحضانة والدها.



كشف محمد مجدي، شقيق مريم لـ"صدى البلد " أن الخلافات بين مريم وطليقها، بدأت بسبب حضانة الفتيات، لجأت لرفع دعوى قضائية بحضانتهم، و صدر لها حكم قضائي بضم حضانة البنتين و أمرت المحكمة بحق الرؤية لوالدهم



واستطرد شقيق مريم مجدي أنه في بداية سنة 2023 استغل طليقها يوم رؤية الفتيات و خطفهم دون علم وادتهم واكتشفت بعد تجهيز جوازات سفرهم، و بعد ذلك قررت السفر ليهم و رفعت دعوي قضائية أخرى بضم الفتيات بسويسرا وقررت المحكمة تحديد أيام متساوية بينهم لحضانة الفتيات.



و تابع شقيق مريم مجدي قائلا " اختي صدر لها إقامة بسويسرا لتنفيذ قرار المحكمة بضم حضانة الفتيات لحين توفير مسكن يناسبها من قبل الجهات المختصة بسويسرا، وتم الاتفاق بينها و بين طليقها علي طريقة تربية الفتيات فيها بينهم حتي لا تؤثر الخلافات عليهم.

اختتم شقيق مريم مجدي بحزن شديد لكن بعد فترة اختفت مريم بشكل غامض، و لكن آخر ظهور ليها أثناء خروجها من الفندق الذي تقيم فيه وقت استلامها البنتين من طليقها، عند سؤاله عنها أنكر معرفته لسبب اختفائها و أغلقت هواتفها المصرية و السويسرية منذ يوم 31 يناير 2024 و لم اعلم عنها شئ حتى الآن.