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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقيق مريم مجدي يكشف لـ"صدى البلد" عن تفاصيل اختفاء شقيقته في ظروف غامضة

مريم مجدي
مريم مجدي

مريم مجدي،  سيدة تزوجت من رجل مصري لديه الجنسية السويسرية، وأنجبت منه فتاتين فاطمة 8 سنوات وخديجة 6 سنوات، و بسبب الخلافات بينهم  قررا الانفصال، حاولوا أن تفضل البنتين بحضانة والدها. 


كشف محمد مجدي، شقيق مريم لـ"صدى البلد " أن الخلافات بين مريم وطليقها، بدأت بسبب حضانة الفتيات، لجأت لرفع دعوى قضائية بحضانتهم، و صدر لها حكم قضائي بضم حضانة البنتين و أمرت المحكمة بحق الرؤية لوالدهم


واستطرد شقيق مريم مجدي أنه في بداية سنة 2023 استغل طليقها يوم رؤية الفتيات و خطفهم دون علم وادتهم واكتشفت بعد تجهيز جوازات سفرهم، و بعد ذلك قررت السفر ليهم و رفعت دعوي قضائية أخرى بضم الفتيات بسويسرا وقررت المحكمة تحديد أيام متساوية بينهم لحضانة الفتيات.


و تابع شقيق مريم مجدي قائلا " اختي صدر لها إقامة بسويسرا لتنفيذ قرار المحكمة بضم حضانة الفتيات لحين توفير مسكن يناسبها من قبل الجهات المختصة بسويسرا، وتم الاتفاق بينها و بين طليقها علي طريقة تربية الفتيات فيها بينهم حتي لا تؤثر الخلافات عليهم.

اختتم شقيق مريم مجدي بحزن شديد لكن بعد فترة اختفت مريم بشكل غامض، و لكن آخر ظهور ليها أثناء خروجها من الفندق الذي تقيم فيه وقت استلامها البنتين من طليقها، عند سؤاله عنها أنكر معرفته لسبب اختفائها و أغلقت هواتفها المصرية و السويسرية منذ يوم 31 يناير 2024 و لم اعلم عنها شئ حتى الآن.

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