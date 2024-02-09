عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: ردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالغ فيه

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل في غزة على هجوم حماس في 7 أكتوبر "مبالغ فيه"، مضيفاً أنه "يضغط بقوة" من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أن الجوع في قطاع غزة "يجب أن يتوقف".

وكان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، قال إن الولايات المتحدة لم تر أي خطط تشير إلى أن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية كبيرة في رفح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون -وربما أكثر من مليون ونصف المليون- فلسطيني يلتمسون اللجوء، ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها".

وأشار كيربي إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أوضح المخاوف الأميركية بشأن عمليات رفح.

وذكر أن "المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح الأسرى، واتفاق هدنة في غزة"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستتحدث مع السلطات الإسرائيلية بعد تقارير عن اعتقال أميركيين اثنين في غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

ترشيحاتنا

بايدن: ردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالغ فيه

انفراد.. شقيقة متهم رئيسي في رشوة قيادات وزارة التموين تكشف كواليس القبض عليه

أبرزها الأعمال المخلة بنظام الكلية.. تحذير لطلاب الجامعات من إرتكاب هذه الأفعال بالقانون

أسعار الذهب اليوم في مصر

سنن مهجورة قبل الفجر..اثنتان تدرك بهما أجر الجمعة الأخيرة من شهر رجب

أنياب تكشف عن أسماك قرش غامضة.. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي | صور

آخر دلع.. عبير صبري وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ