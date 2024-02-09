بايدن: ردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالغ فيه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن رد إسرائيل في غزة على هجوم حماس في 7 أكتوبر "مبالغ فيه"، مضيفاً أنه "يضغط بقوة" من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أن الجوع في قطاع غزة "يجب أن يتوقف".

وكان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، قال إن الولايات المتحدة لم تر أي خطط تشير إلى أن إسرائيل ستشن عمليات عسكرية كبيرة في رفح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون -وربما أكثر من مليون ونصف المليون- فلسطيني يلتمسون اللجوء، ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها".

وأشار كيربي إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أوضح المخاوف الأميركية بشأن عمليات رفح.

وذكر أن "المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح الأسرى، واتفاق هدنة في غزة"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستتحدث مع السلطات الإسرائيلية بعد تقارير عن اعتقال أميركيين اثنين في غزة.