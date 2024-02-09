بوتين : غزو بولندا أو لاتفيا غير وارد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس، إنه "من غير الوارد" أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً أنّه "ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة" في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسأل كارلسون الرئيس الروسي "هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو ترسل فيه قوات روسية إلى بولندا؟" فأجاب "في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا".

وأضاف بوتين "ليس لدينا اهتمام ببولندا أو لاتفيا أو بأيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أيّ اهتمام... هذا غير وارد بتاتاً".

وهذه المقابلة هي الأولى لبوتين مع صحفي أمريكي منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين تقريبا.

وأجريت المقابلة في موسكو يوم الثلاثاء وتم بثها على موقع تاكر كارلسون دوت كوم.

كما أكّد بوتين أنّه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس.

وقال بوتين "أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها، لكنّ بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات".

وأوضح بوتين أن هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا "مستحيلة بحكم التعريف".

وأضاف: "كانت هناك صيحات وأصوات تدعو لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة. برأيي، هذا الأمر مستحيل بحكم التعريف. هذا لن يحدث أبداً".