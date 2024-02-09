عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: نفذنا 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، تنفيذ 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين، الخميس.

وأضافت، في منشور على موقع "إكس"، أنها استهدفت أيضاً 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، تعهد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بمواصلة "التصعيد أكثر فأكثر" إن لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

في سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، في تسجيل مصور نُشر الثلاثاء، إن جهوداً دبلوماسية جارية لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين في اليمن، حتى تتوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وأشار ليندركينج في التصريحات التي أوردتها "رويترز"، إلى أن جهوداً دبلوماسية "تُبذل لمحاولة الحد من نشاط الحوثيين بما يساعد على تحسين الوضع" في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن من بين تلك الجهود "المحادثات التي أجراها، في عُمان الأسبوع الماضي، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ونائب وزير الخارجية النرويجي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج".

واتهم ليندركينج إيران بدعم هجمات الحوثيين، من خلال تزويدهم بالأسلحة ومعلومات المخابرات "وتحديد الأهداف المهمة". وتنفي طهران دعم الضربات.

وقال ليندركينج إنه كلما طال أمد هجمات الحوثيين، زاد خطر تجدد القتال في اليمن، وتعطيل شحنات الغذاء والدواء اللازمة في اليمن وغزة.

وأضاف أن هجمات الحوثيين عرقلت التجارة البحرية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، مما أجبر السفن على التحول إلى رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى رفع أسعار التأمين وزيادة تكاليف الشحن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

ترشيحاتنا

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

طريقة بسيطة لدفع مخالفات المرور

عيادة نقابة الصحفيين تفتح أبوابها خلال الأسبوع الثاني من فبراير

أول طفلة بـ الذكاء الاصطناعي .. تنتجها هذه الدولة

الجيش الأمريكي: نفذنا 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. تقضي عنك ولو دينت بجبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي | صور

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ