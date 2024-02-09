مصطفى بكري: كلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته على رد أي تهديد

حذر الإعلامي مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب دولة الاحتلال.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” إن جيش الاحتلال يخطط لقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولم يعد أمام الفلسطينين مكان للفرار إليه.

وأضاف بكري: مكتب نتنياهو يخطط للقضاء على حركة حماس في مناطق رفح، وجنوب خان يونس، ودير البلح، ومخطط التهجير للفلسطينين في مراحله الأخيرة.

تصفية القضية الفلسطينية

أكد مصطفى بكري، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو المساس باتفاقية السلام، معقبا: "كلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته للرد على أي تهديد، أيًّا كان مصدره".