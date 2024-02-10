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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة الثقافة الفلسطينية: الشهداء الكتاب والأدباء لهم نصيب من وحشية العدوان الإسرائيلي

عبد السلام العطاري
عبد السلام العطاري

قال عبد السلام العطاري، مدير عام الأدب فى وزارة الثقافة الفلسطينية، إن الثقافة الفلسطينية تشهد فى حدة تلك الأيام خاصة من الإستهداف المباشر الدائم من الإحتلال الإسرائيلي للحياة الثقافية الفلسطينية.

وأضاف عبد السلام العطاري، مدير عام الأدب فى وزارة الثقافة الفلسطينية، خلال لقاء خاص ببرنامج “بيت للكل” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أيضا من مكونات هذا الصراع هو الجانب الثقافي لهذا الإحتلال، وبالتالي كانت غزة تلك الأيام هي المستهدفة بشكل مباشر.

وتابع عبد السلام العطاري، مدير عام الأدب فى وزارة الثقافة الفلسطينية، أنه أيضا كان هناك نصيب من الشهداء الكتاب والأدباء الذين أستشهدوا فى هذه الحرب نتيجة هذا العدوان.

عبد السلام العطاري وزارة الثقافة الفلسطينية الثقافة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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