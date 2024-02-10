طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

كشفت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن فهو من الأكلات اللذيذةو الشهية.

مقادير يخني دجاج بالكريمة والجبن

3 قطع فيلية دجاج

ربع كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة هيل ناعم

1 حبة متوسطة بصل، جوانح

4 فص ثوم ، شرائح

2 قرن فلفل اخضر مفروم

2 حبة متوسطة جزر مكعبات

2 حبة متوسطة بطاطس مكعبات

2 كوب بروكلي مقطع

2 كوب مشروم مقطع

1 كوب كريمة سائلة

1 كوب جبن شيدر

1 ملعقة كبيرة بقدونس



طريقة تحضير يخني دجاج بالكريمة والجبن

1.قطعي الدجاج الى مكعبات ١ بوصة تقريبا

2.في مقلاة واسعة سخني زيت الزيتون، اضيفي الدجاج. انثري الملح، الفلفل، الكركم، البابريكا والهيل قلبي ليتحمر الدجاج ويقترب من النضج.

3.اضيفي البصل، الثوم، الفلفل، الجزر، البطاطس، البروكلي، المشروم وقلبي المكونات مع بعضها لتتشوح وتتشرب البهارات

4.اضيفي الكريمة، غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لتتسبك الخضروات.

5.انثري كمية وفيرة من الجبن على سطح الخضروات.

6.انثري البقدونس و قدميها مباشرة

