هتدفي وصحية| طريقة عمل شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس

شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس من الأنواع اللذيذة والصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، طريقة عمل شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس.



مقادير شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس



2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

ربع كوب شوفان

1 حبة متوسطة بصل

2 فص ثوم مهروس

2 حبة متوسطة جزر

2 حبة متوسطة بطاطس

2 ملعقة كبيرة دقيق

4 كوب مرق

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة زعتر اخضر

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان او شيدر

طريقة تحضير شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس



1.في قدر سخني الزبدة والزيت

2.اضيفي الشوفان وقلبي ليتحمص قليلا

3.اضيفي البصل، الثوم وقلبي ليذبل

4.اضيفي الجزر والبطاطس، قلبي ليذبل

5.انثري الدقيق وقلبي ليختلط

6.اضيفي المرق الملح، الفلفل الزعتر واتركي الشوربة لبضع دقائق لتنضج.

7.ضعي الشوربة في ابريق الخلاط وشغلي لتصبح ناعمة

8.ضعي الشوربة في القدر وسخنيها جيدا.

