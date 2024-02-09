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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحوم .. طريقة عمل المكمورة بالباذنجان

المكمورة بالباذنجان
المكمورة بالباذنجان

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل المكمورة بالباذنجان.
 

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مقادير المكمورة بالباذنجان:
6 حبة صغيرة باذنجان مقطع
ربع كوب زيت زيتون
1 حبة كبيرة بصل جوانح
8 فص ثوم ، انصاف
1 حبة فلفل حلو احمر مقطع بالطول
1 حبة فلفل حلو اخضر مقطع بالطول
3 قرن فلفل مفروم
3 حبة طماطم مقشر مفروم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
للقلي: زيت ذرة

طريقة تحضير  المكمورة بالباذنجان :

1.اقلي الباذنجان، اتركيه جانبا.
2.في مقلاة واسعة سخني الزيت، اضيفي البصل، الثوم، الفلفل وقلبي ليذبل
3.اضيفي الطماطم، المعجون، الملح، الفلفل الكمون
4.اضيفي الباذنجان واتركيه على نار هادئة ليستبك
5.اضيفي دبس الرمان وقدميه.
 

المكمورة بالباذنجان مقادير المكمورة بالباذنجان طريقة تحضير المكمورة بالباذنجان الشيف منال العالم زيت زيتون

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