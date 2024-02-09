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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

مناقيش لحم بعجين
مناقيش لحم بعجين

مناقيش لحم بعجين من المعجنات الشهية واللذيذة التي يفضل العديد من الأشخاص شرائها من المطاعم نظرا لمذاقها الغير تقليدي.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل مناقيش لحم بعجين .

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مقادير مناقيش لحم بعجين 

العجينة
 كوب ونصف ماء دافئ
 ملعقة ونصف صغيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
3 ونصف كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون


الحشو:
500 ج لحم مفروم
1 حبة متوسطة بصل
2 قرن فلفل
3. فص ثوم
1 حبة طماطم حمراء
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة بهار مشكل
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان


للتقديم: صنوبر، مخلل

طريقة تحضير مناقيش لحم بعجين 

1.أنخلي الدقيق والملح.
2.في وعاء الخلاط ضعي الماء، الخميرة، السكر، اتركيه بضع دقائق.
3.اضيفي الدقيق والزيت ، اعجني لبضع دقائق لتحصلي على عجينة ناعمة .
4.ضعي العجينة في طبق مدهون بالزيت، غطيها واتركيها لمدة ساعة ليتضاعف الحجم
5.احضري صواني فرن واسعة، امسحيها بالزيت
6.قطعي العجينة الى كرات ٣ بوصة تقريبا، ضعيها في الصينية متباعدة امسحيها بالزيت
7.غطي العجينة واتركيها لبضع دقائق
8.الحشو: في محضرة الطعام ضعي البصل، الثوم، الفلفل، شغلي ليصبح الخليط ناعم ، اضيفي الطماطم، الشطة، البابريكا، الكزبرة، البهار، الملح، الفلفل، شغلي ليصبح الخليط ناعم، اضيفي اللحم، الزيت و دبس الرمان، وشغلي لتختلط المكونات مع بعضها وتحصلي على معجون ناعم
9.شكلي الحشو كرات بحجم ٣ بوصة، ضعي كرة من اللحم على قرص العجينة، اضغطي عليه باصابعك ليتم فرد اللحم على القرص ويصبح رقيق حسب الرغبة.
10.سخني الفرن ٢٥٠، أدخلي الصينية الى الفرن لبضع دقائق ليتحمر القاع، اشوي السطح ليتحمر حسب الرغبة.
 

مناقيش لحم بعجين طريقة عمل مناقيش لحم بعجين مقادير مناقيش لحم بعجين طريقة تحضير مناقيش لحم بعجين الشيف منال العالم

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