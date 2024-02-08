قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتمتاعي الأنستجرام، طريقة عمل فطائر المسخن بمذاق لا يقاوم.



مقادير فطائرالمسخن

العجينة:

3 كوب ونصف دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 حبة بيض

1 ملعقة صغيرة خل

كوب وربع ماء

ربع كوب زبدة ، لينة



الحشو:

ربع كوب زيت زيتون

1 حبة كبيرة بصل جوانح

2 كوب دجاج مسلوق مفتت

1 ملعقة كبيرة سماق

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة صنوبر مقلي

للقلي: زيت ذرة

طريقة تحضير فطائر المسخن

1.العجينة: في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الملح، السكر، الخميرة، الحليب، البيضة، الخل والماء ثبتي مضرب العجين وشغلي لتحصلي على عجنية ناعمة.

2.اضيفي الزبدة واستمري بالعجن الي ان تختفي

3.غلفيها واتركيها نصف ساعة ليتضاعف الحجم

4.قطعيها الى ٠٠٠ قطع غلفيها واتركيها ترتاح

5.افردي الكرة قليلا ثم ضعي فيها الحشو واغلقيها جيدا مع تثبيت الحواف جيدا. شكليها بين يديك لتصبح كرة متجانسة

6.ضعيها فوق قطعة ورق الزبدة بحيث تكون الفتحة الى اسفل، غلفي الكرات بالنايلون واتركيه ليتضاعف حجمها

7.سخني الزيت في مقلاة عميقة، اقلي الفطاير مع تقليبها على الجانبين لتنتفخ وتتحمر.

