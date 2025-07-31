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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا لبيع الكتب بأسعار رمزية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي،  على مدار يومي الجمعة والسبت، الموافقين 8 و9 أغسطس 2025، معرضًا لبيع الكتب الزائدة عن احتياجاتها،  بأسعار رمزية لجمهور المكتبة،.

وذلك في إطار حرصها المستمر على نشر الثقافة وتيسير الحصول على المعرفة لكل فئات المجتمع، وذلك بحديقة المكتبة، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، ويُشترط إبراز بطاقة العضوية عند الشراء.

ويتيح المعرض فرصة مميزة لمحبي القراءة واقتناء الكتب، حيث تتنوع العناوين المعروضة بين الأدب، والتاريخ، والعلوم، والتنمية البشرية، واللغات، إلى جانب كتب الأطفال واليافعين، في خطوة تهدف إلى دعم عادة القراءة وتداول المعرفة داخل المجتمع، وتشجيع رواد المكتبة على اقتناء الكتب بأسعار في متناول الجميع.

وتؤكد رانيا شرعان، مديرة المكتبة، على أن المعرض لا يقتصر فقط على البيع، بل يُعد أيضًا مناسبة لتعزيز التواصل مع الجمهور، والترويج للخدمات الثقافية والمعرفية المتنوعة التي تقدمها المكتبة، مشيره إلى أن المعرض يشهد إقبالًا واسعًا من الزائرين في كل دورة تُنظم، ويُقام المعرض بمقر المكتبة الكائن بـ4 شارع جمال حمدان، المتفرع من شارع النيل بالجيزة. 

تجدر الإشارة إلى أن مكتبة مصر العامة تُعد من أبرز المؤسسات الثقافية في مصر، وتركز في رسالتها على تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الجمهور، من خلال تقديم خدمات مكتبية متميزة، وتنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية مستمرة.

مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي معرضًا لبيع الكتب الزائدة أسعار رمزية محبي القراءة اقتناء الكتب

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