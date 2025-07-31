عطل فني وراء توقف لنش سياحي ..واستكمال السائحين رحلتهم بـ آخر

نفي مصدر مطلع بـ وزارة السياحة والآثار ، واقعة تعرض لنش سياحي للغرق بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر ،قائلا : هذا أمر غير صحيح .

كشف المصدر ، عن حقيقية الواقعة قائلا: أن ما حدث تعرض إحدى مراكب رحلات اليوم الواحد لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقفها، وعلى الفور تم إرسال مركب آخر لنقل السائحين واستكمال رحلتهم، وذلك استجابة لطلب الاستغاثة الصادر من المركب المتعطل.

تعطل لنش سياحي بـ الغردقة



شدد المصدر ، أن وزارة السياحة والآثار تحرص على سلامة السائحين، ومتابعتها المستمرة لأي بلاغات أو طوارئ تخص البرامج السياحية، لافتا لا تهاون في الحفاظ على السائح .



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