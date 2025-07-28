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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير السياحة والآثار: 18 مليون سائح بنهاية 2025.. ونواب: نحتاج إلى كل دولار

وزير السياحة والآثار شريف فتحي
وزير السياحة والآثار شريف فتحي
معتز الخصوصي

وزير السياحة: مصر استقبلت 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025
برلمانية: زيادة أعداد السائحين تساهم في ضخ المزيد من العملات للاقتصاد
نائب: نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبي لمصر
 

أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن مصر في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ، وأشاروا إلى إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين.

 وقالت أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إننا الفترة الحالية شهدنا زيادة فى عدد السائحين فى مصر .

وأشارت الشعولى لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وهذا أمر إيجابى جدا ، خاصة وأن الوضع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى كل دولار يدخل إلى مصر.

وأوضحت أن السياحة تعتبر أكبر ثانى دخل بعد قناة السويس ، وبالتالى فإن وجود استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى مصر سيدخل لنا عملة صعبة للمرور من الأزمة الإقتصادية الحالية.

وقال محمد طه الخولى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.

وأكد الخولى أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية ، لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.

وأشار إلى أن المنتج السياحى لدينا متنوع فى كل المجالات ، فعلى سبيل المثال فى محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.

وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصرى، لأننا لدينا مناخ معتدل و محميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.

وأضاف: نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.

كان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قد قال إن مصر استقبلت قرابة 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22 % زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع الوزير  أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح ، موضحا أن النصف الثاني من العام في أغلب الأوقات يشهد أرقام سياحية أفضل من النصف الأول.

وأشاد وزير السياحة والاثار، بالمطارات المصرية من حيث الشكل والمضمون باعتبارها أفضل من بعض مطارات في أوروبا، بالإضافة إلي الخدمات المميزة.

وأشار الي أن الوزارة وافقت على ٥ فنادق متحركة سياحية للرحلات النيلية الطويلة، لدعم ذلك المنتج السياحي المهم.

وواصل: إن 8 شركات حصلت على موافقة بـ 56 غرفة لنظام الشقق الفندقية، لافتا أن لدينا أكثر من 60 شركة متقدمة، في مناطق متفرقة في الساحل لشمالي والبحر والأحمر وجنوب سيناء وجارى زيارتها من قبل اللجان المختصة.

السائحين الأنماط السياحية الوضع الإقتصادى الحالى السياحة قناة السويس

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