قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوض حقوق الإنسان الأممي يحث العالم الضغط على إسرائيل
نقص المواد الخام أبرزها..برلماني: 3 تحديات تواجه توطين صناعة البتروكيماويات
حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
علامات الحزن الشديد.. أحدث ظهور لفيروز في توديع نجلها زياد الرحباني
موسم إجازات في الدولة.. ماذا بعد عطلة المولد النبوي 2025
وزير الخارجية الإسباني: علينا المضي قدما في حل الدولتين
موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
سنغافورية 79 عاما تفاجئ الجميع في صالة رياضية بسبب ما فعلته
بث مباشر.. مراسم تشييع جنازة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني
إيران.. وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران خلال أسبوعين
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
داعياً لزيادة القصف.. بن غفير: أرسلوا القنابل لا المساعدات إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيادة أعداد السائحين تساهم في ضخ المزيد من العملات للاقتصاد

النائبة أمانى الشعولى ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى
النائبة أمانى الشعولى ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى
معتز الخصوصي

قالت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إننا الفترة الحالية شهدنا زيادة فى عدد السائحين فى مصر .

وأشارت الشعولى لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وهذا أمر إيجابى جدا ، خاصة وأن الوضع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى كل دولار يدخل إلى مصر.

وأوضحت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن السياحة تعتبر أكبر ثانى دخل بعد قناة السويس ، وبالتالى فإن وجود استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى مصر سيدخل لنا عملة صعبة للمرور من الأزمة الإقتصادية الحالية.

وكان قد قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن مصر استقبلت قرابة 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22 % زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع وزير السياحة والآثار ، أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح ، موضحا أن النصف الثاني من العام في أغلب الأوقات يشهد أرقام سياحية أفضل من النصف الأول.

أفاد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن الوزارة على استعداد لدعم أي شركة طيران تمتلك إستراتيجية طويلة المدي ويمكنها ان تضيف لصناعة الطيران في مصر.

وأشاد وزير السياحة والاثار، بالمطارات المصرية من حيث الشكل والمضمون باعتبارها أفضل من بعض مطارات في أوروبا، بالإضافة إلي الخدمات المميزة.

وأشار الي أن الوزارة وافقت على ٥ فنادق متحركة سياحية للرحلات النيلية الطويلة، لدعم ذلك المنتج السياحي المهم.

استكمل وزير السياحة والآثار قائلا: إن 8 شركات حصلت على موافقة بـ 56 غرفة لنظام الشقق الفندقية، لافتا أن لدينا أكثر من 60 شركة متقدمة، في مناطق متفرقة في الساحل لشمالي والبحر والأحمر وجنوب سيناء وجارى زيارتها من قبل اللجان المختصة.

السائحين قناة السويس السياحة وزير السياحة والآثار شريف فتحي الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل حجز مركز شرطة بلقاس

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

ترشيحاتنا

بسنت شوقي علي البحر

بالكاش مايوه .. بسنت شوقي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

جيلي كولا

بدون أي تكاليف .. طريقة عمل الجيلي كولا

المانجو

احذر.. الإكثار من تناول المانجو يصيبك بأمراض خطيرة

بالصور

علامات الحزن الشديد.. أحدث ظهور لفيروز في توديع نجلها زياد الرحباني

فيروز
فيروز
فيروز

رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم الزبادى
رجيم الزبادى
رجيم الزبادى

وصول جثمان زياد الرحباني كنيسة رقاد في لينان| صور

جثمان زياد الرحباني
جثمان زياد الرحباني
جثمان زياد الرحباني

انخفاض أسعار سيارات مرسيدس الكهربائية عالميًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد