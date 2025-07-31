فدوى عابد: شخصيتي في فات الميعاد نموذج لجدعنة الست المصرية

أكدت الفنانة فدوي عابد، أنها تحمست لأداء شخصية سماح في مسلسل فات الميعاد لأنها مكتوبة بشكل واقعي.

وأضافت فدوى عابد: “شخصية “سماح”، رغم حالة الجدعنة التي تتميز بها، إلا أنها مكتوبة من لحم ودم، وليست بشكل مثالي بعيد عن الواقع، فهي تذبذبت في لحظات لأنها لم تكن تريد “خراب بيتها”، ولكنها انتصرت لصوت ضميرها في النهاية، فشخصية “سماح” مرت بتخبط إنساني، لأنه لا يوجد شخص مثالي طوال الوقت، كما أن علاقتها بزوجها كانت حقيقية، وأحبها المشاهد لأنها مبنية على حب وعِشرة وحقيقة”.



واستكملت فدوي عابد: "لم يكن هناك نموذجا واحد اعتمدت عليه في تقديم شخصية “سماح”، فهناك العديد من النماذج ممن هن حولي من سيدات، سواء شقيقاتي، صديقاتي، أو العاملين معي. لم أرَ سيدة مصرية لم تكن فيها “جدعنة” شخصية “سماح”.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل “فات الميعاد” بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.



