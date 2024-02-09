طريقة عمل تشيز كيك فراولة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل تشيز كيك فراولة.

مقادير تشيز كيك فراولة

البسكويت:

كوب وربع بسكويت مطحون

6 ملعقة كبيرة زبدة مذابة



جيلي الفراولة:

2 كوب ماء

2 باكيت 85 جرام جيلي فراولة



الجبن:

1 كوب كريمة سائلة

200 جرام جبن كريمي لين

ربع كوب سكر بودرة



جيلي شفاف:

كوب ونصف ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ربع كوب سكر

1 ملعقة كبيرة جيلاتين سادة

طريقة تحضير تشيز كيك فراولة

1.احضري قالب مستدير مقاس 8 بوصة، مرتفع الجوانب.

2.البسكويت: في طبق ضعي البسكويت والزبدة، قلبي ليختلط.

3.ضعي البسكويت في القالب واضغطي ليصبح طبقة متساوية. اتركيه جانبا.

4.في كسرولة سخني الماء، اضيفي الجيلي وقلبي ليذوب. اتركيه جانبا ليبرد ولكن لا يتماسك، يصبح مثل بياض البيض. اقسمي المقدار الى نصفين.

5.الجبن: في وعاء ضعي الكريمة، باستعمال مضرب كهربائي يدوي اخفقي لتصبح الكريمة هشة، أتركيها جانبا.

6.في وعاء ضعي الجبن و السكر واخفقي ليصبح الخليط ناعم وخفيف. اضيفي نصف كمية جيلي الفراولة ( يجب ان يكون بدرجة الحرارة العادية ) قلبي لتختلط المكونات. اضيفي الكريمة وقلبي.

7.صبي الخليط فوق البسكويت، ضعيه في البراد ليتماسك

8.أخرجي القالب من البراد، صبي بقية جيلي الفراولة ثم أعيديه للبراد. (يمكنك الاحتفاظ بالجيلي في حمام ماء دافئ لكي لا يصبح متماسك أثناء تبريد الكيك في البراد) يتوقف ذلك على حرارة المطبخ.

9.باستعمال سكين قطعي الفراولة الجزء الأخضر من الفراولة لتصبح مستوية القاع، اقطعي بعض الحبات الى نصفين. رصي الفراولة في القالب بحيث يكون الجزء المقطوع ملاصق القالب والقاع الى الأسفل، ثم رصي الفراولة الصحيحة بحيث يكون القاع الى الأسفل وتكون متراصة بجانب بعضها.

10.جيلي شفاف: في كسرولة ضعي الماء، عصير الليمون، السكر، سخني بهدوء ليذوب السكر، ابعديه عن النار، اضيفي الجيلاتين وقلبي بهدوء ليذوب، اتركيه جانبا ليبرد تماما ولكن لا يتماسك.

11.باستعمال مصفاة ناعمة صفي الجيلي فوق الفراولة بحيث يغطيها تماما.

12.ضعي القالب في البراد لعدة ساعات ليتماسك تماما ثم قدميه.

