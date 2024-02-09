تحذير عاجل| آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

البيض غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات عالية الجودة، وهو مصدر غذائي غني بالعناصر الغذائية، قد يتعرض بعض الأشخاص لعواقب سلبية إذا تناولوها بشكل متكرر، من المهم أن نتذكر أن الأشخاص المختلفين قد يستجيبون بشكل مختلف وأنه لن يحصل الجميع على نفس النتائج.

فيما يلي بعض الآثار الضارة للاستهلاك اليومي للبيض:

- يرفع نسبة الكولسترول

تناول الكثير من البيض قد يؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول لديك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي، البيض غني بالمواد المغذية، ولكن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ترتبط زيادة نسبة الكولسترول باحتمالية مرتفعة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تختلف الاستجابات الفردية، وتشمل المتغيرات الهامة قرارات نمط الحياة، والطعام، والميول الوراثية.

-​امتصاص البيوتين​

يحتوي بياض البيض على بروتين يسمى أفيدين، والذي لديه القدرة على الارتباط بفيتامين ب البيوتين وتقليل امتصاصه، يؤدي طهي بياض البيض إلى تشويه مادة الأفيدين، مما يقلل من قدرتها على عرقلة امتصاص البيوتين.

-محتوى الدهون المشبعة​

يحتوي البيض على كمية كبيرة من الدهون المشبعة بالإضافة إلى الدهون المفيدة، إن تناول الكثير من البيض، خاصة إذا كان مقليًا مع دهون إضافية، قد يزيد من استهلاك الدهون المشبعة، مما قد يكون ضارًا بصحة القلب لدى بعض الأشخاص.

-​​الحساسية​

يمكن أن يؤدي استهلاك البيض إلى إثارة ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد الذين لا يتحملون البيض، يمكن أن تؤدي حساسية البيض إلى تفاعلات أقل أهمية مثل خلايا النحل أو تفاعلات أكثر خطورة مثل الحساسية المفرطة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض الابتعاد عن البيض تمامًا.

-مشاكل في الجهاز الهضمي

الاستهلاك المنتظم للبيض يمكن أن يسبب آلام في المعدة لدى بعض الأفراد، وهذا يغطي عسر الهضم والغازات والانتفاخ، يتأثر تحمل البيض بنوع الطبخ (مسلوق، مخفوق، إلخ) والوجبات الأخرى الموجودة.

-خطر التلوث​

إن تناول البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسالمونيلا، ويجب طهي البيض بالكامل لتقليل هذا الخطر، خاصة بالنسبة للفئات المعرضة للخطر مثل الأمهات الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

المصدر: timesofindia