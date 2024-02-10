عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق مثير للجدل لـ زينة عن مسلسلها رمضان المقبل

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة البوستر الدعائي لمسلسل العتاولة، المقرر عرضه رمضان المقبل.

وكتبت عبر ستوري انستجرام: “استنوني بجد المرة دي”.

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

الفنانة زينة انستجرام مريم محمود مسلسل العتاولة محمود الجندي وطارق لطفي ميمي جمال مي كساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

تحذير عاجل من التعليم.. تسليم استمارات الثانوية العامة 2024 للمدارس |غداً

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ