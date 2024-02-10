تعليق مثير للجدل لـ زينة عن مسلسلها رمضان المقبل

شاركت الفنانة زينة البوستر الدعائي لمسلسل العتاولة، المقرر عرضه رمضان المقبل.

وكتبت عبر ستوري انستجرام: “استنوني بجد المرة دي”.

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.