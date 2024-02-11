أسرار كثرة التبول في الشتاء والعلاج منها

كثرة التبول في الشتاء يمكن أن تكون نتيجة لعدة أسباب، نوضح بشأنها هنا، بعض الأسباب الشائعة، وخيارات العلاج المحتملة لمن يشكو من كثرة التبول في الشتاء، وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.

أسرار كثرة التبول في الشتاء

الشرب الزائد للسوائل.. في الأيام الباردة، قد لا تشعر بالعطش بنفس القدر الذي تشعر به في فصل الصيف، ولكن قد تشعر برغبة في شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة والحساء.

وإذا كنت تشرب كميات زائدة من السوائل، فقد تزيد من التبول، ويمكن للتقليل من استهلاك السوائل الزائدة أن يساعد في تقليل تكرار التبول.

تضخم البروستاتا.. لدى الرجال الأكبر سناً، قد يكون تكرار التبول في الشتاء ناتجًا عن تضخم البروستاتا. ينصح بزيارة الطبيب لتشخيص حالتك وتقديم العلاج المناسب، والذي قد يشمل الأدوية أو العلاجات الأخرى.

التهاب المثانة أو الجهاز البولي.. قد تكون كثرة التبول في الشتاء ناتجة عن التهاب المثانة أو الجهاز البولي، والذي قد يسبب أعراضًا مثل العطش المفرط والحاجة الملحة للتبول.

ويجب استشارة الطبيب لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب، مثل الأدوية المضادة للالتهابات أو المضادات الحيوية.

مشاكل السكري.. إذا كنت تعاني من مشاكل في مستوى السكر في الدم؛ فقد تشعر بكثرة التبول، بسبب زيادة إفراز البول.

ويجب استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتعديل العلاج الخاص بالسكري إذا لزم الأمر.

وتذكر أن هذه المعلومات هي للتنويه فقط، ولا يمكن استبدالها بالاستشارة الطبية، فإذا كنت تعاني من كثرة التبول المستمرة وتشعر بالقلق؛ يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة وتشخيص السبب الأساسي وتوجيهك إلى العلاج المناسب.