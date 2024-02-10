رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في خان يونس لم تنته

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن الحرب في مدينة خان يونس بقطاع غزة لم تنته بعد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال هرتسي هاليفي، خلال تفقده لقواته العسكرية داخل مدينة خان يونس بقطاع غزة، أن “القتال في المدينة لم ينته بعد، وأن الأمور، حتى الآن، جيدة لصالح الجيش الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن- بالتعاون مع جهاز الأمن العام “الشاباك”- من العثور على مسار نفق قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة غزة، ويمر تحت المقر الرئيسي للوكالة.