فارس كرم يحيي حفلا في لوس أنجلوس.. 14 فبراير

يحيى الفنان فارس كرم حفلا غنائيا يوم 14 فبراير الحالى فى لوس أنجلوس وذلك فى إطار حفلاته الغنائية التى يحرص على احيائها بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، آخر أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم طيابو، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية طيابو لـ فارس كرم، من كلمات فراس سعد الدين، وألحان سليم سلامة، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وبذلك تكون اكتملت جميع أغاني ألبوم فارس كرم الجديد، بعد طرح أخر أغانيه طيابو.

فارس كرم

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خامس أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم نايمة وبكل ثقة.

أغنية نايمة وبكل ثقة لـ فارس كرم، تم طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية نايمة وبكل ثقة لـ فارس كرم، من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وقد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، رابع أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، التي تحمل اسم بلوك، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وحققت أغنية بلوك لـ فارس كرم، ربع مليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها، مساء السبت 18 يونيو.

أغنية بلوك لـ فارس كرم، من كلمات وألحان فارس اسكندر، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.