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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر حركة تنقلات قطاعات ومفتشي ورؤساء مباحث القاهرة

اللواء علاء بشندي
اللواء علاء بشندي

اعتمد اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حركة تنقلات داخلية بين قيادات وضباط مباحث العاصمة .

وشملت الحركة تجديد الثقة في عدد من القيادات، والإبقاء على عدد من رجال المباحث، ونقل آخرين من أماكنهم.

( قطاعات القاهرة )

العميد علاء خلف قطاع مباحث شمال القاهرة

العميد وائل غانم قطاع مباحث شرق القاهرة

العميد أحمد هدية قطاع مباحث جنوب القاهرة

العميد محمد دويدار قطاع مباحث غرب القاهرة

العميد أيمن عبد الهادي قطاع تأمين القاهرة الجديدة

العميد أحمد عبد العزيز مفتش الوحدات

العميد أشرف جوهر تنفيذ الأحكام

العميد محمد السيسي مباحث العاصمة الإدارية

العميد أحمد إدريس قطاع تأمين الطرق والمنافذ

( مفتشو ورؤساء المباحث )

العميد خالد سيف رئيس مباحث متنوع

العقيد محمد رضا مفتش بولاق أبو العلا

المقدم شادي الشاهد مفتش عابدين

المقدم إسلام عبد العال مفتش الغرب

المقدم عز المليجي رئيس مباحث عابدين

المقدم أحمد مختار رئيس مباحث البساتين

المقدم تامر عبد الشافي الحماية المدنية

الرائد محمد الشيخ رئيس مباحث قسم قصر النيل

الرائد إسلام مجدي رئيس مباحث الدرب الأحمر

الرائد إسلام عز رئيس مباحث روض الفرج

القاهرة اللواء علاء بشندي حركة تنقلات رؤساء المباحث ضباط مباحث مباحث القاهرة مباحث العاصمة

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