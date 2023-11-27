عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق لضبط المتلاعبين.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى كائن بالمرج لحيازته كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية .

بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص بقصد طرح منتجات المصنع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على 2,550 طن مواد غذائية "عسل جلوكوز، نشا ، لبن بودرة ، شيكولاتة قوالب – 1,050 طن دقيق – كمية من زيت الطعام ، وإعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفي المعادي ، تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على ٢ طن سكر .
 
وفي باب الشعرية ، تم ضبط المسئول عن مخزن سلع تموينية لقيامه بتجميع السلع التموينية المدعمة والمحظور تجميعها لبيعها فى السوق السوداء بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعه ، وعثر بداخل المخزن على 1,180 طن سكر تموين "مدعم"- ٤٠٠ كيلو جرام سكر حر- ٤٣٠ كيلو جرام أرز- ١٦٠ كيلو جرام زيت طعام ، وإعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السلع التموينية الغش التجاري القاهرة سلع التموين مباحث التموين مباحث التموين بالقاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

ماسك سلاح أبيض.. ضبط عاطل بالدائري لقيادته دراجة نارية برعونة

ميكروباص يدهس مواطنا أثناء عبوره الطريق بالموسكي

الداخلية تخصص 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية

القبض على "حلواني" سرق هاتفا محمولا من مواطن بالقاهرة

‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة المخدرات والسرقات

دهس مواطن.. عامل دليفرى يقود دراجة نارية بدون لوحات معدنية

شرطي يتعدى على مواطن داخل مستشفي بالقاهرة.. أعرف الحقيقة

القبض على لص سرق لودر من داخل موقع تحت الإنشاء في المقطم

ترشيحاتنا

أبو الغيط: ما حدث في 7 أكتوبر جاء نتيجة لمحاولات تكريس فكرة استدامة الاحتلال

جدها بلغ عن اختفائها .. والمفاجأة صادمة في جريمة وسر خطير بالشرقية

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي

رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بالدم لصالح المرضى والمصابين.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ