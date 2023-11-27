مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق لضبط المتلاعبين.. صور

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى كائن بالمرج لحيازته كمية كبيرة من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية .

بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص بقصد طرح منتجات المصنع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على 2,550 طن مواد غذائية "عسل جلوكوز، نشا ، لبن بودرة ، شيكولاتة قوالب – 1,050 طن دقيق – كمية من زيت الطعام ، وإعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفي المعادي ، تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على ٢ طن سكر .



وفي باب الشعرية ، تم ضبط المسئول عن مخزن سلع تموينية لقيامه بتجميع السلع التموينية المدعمة والمحظور تجميعها لبيعها فى السوق السوداء بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعه ، وعثر بداخل المخزن على 1,180 طن سكر تموين "مدعم"- ٤٠٠ كيلو جرام سكر حر- ٤٣٠ كيلو جرام أرز- ١٦٠ كيلو جرام زيت طعام ، وإعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.