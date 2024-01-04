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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط عددا من قضايا الغش التجاري

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:
  
وتم ضبط (سائق سيارة "نقل") بدائرة قسم شرطة الظاهر.. وبحوزته (طن سكر- كميات من السلع الغذائية المتنوعة).. وبمواجهته اعترف بتجميع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (مسئول عن مصنع منظفات صناعية - كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة وإستخدام علامات تجارية مملوكة للغير "بدون وجه حق ومجهولة المصدر" وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (طن مسحوق غسيل - ۱,500 طن ملح سياحات- ۲۷۷ كيلو جرام مسحوق غسيل معبأ - أدوات تصنيع).. وبمواجهته إعترف بنشاطه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مالك مخبز بلدى "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزته (١٤٧ بطاقة تموينية مدعمة خاصة بالمواطنين- كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته إعترف بتجميع البطاقات التموينية بقصد الإستيلاء على الدعم ، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاسواق السلع الغذائية الغش التجاري القاهرة القضايا التموينية مديرية أمن القاهرة

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