فقدان 17 تونسيا على متن قارب مهاجرين متجه نحو إيطاليا

أعلن مسؤول في الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، فقدان ما لا يقل عن سبعة عشر تونسيا كانوا على متن قارب مهاجر متجها نحو الساحل الإيطالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول الحرس الوطني، حسام الدين جبابلي، قوله إن المفقودين، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، أبحروا على متن قارب صيد من بنزرت في شمال تونس الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول إن قوات خفر السواحل والبحرية، بدعم من طائرات الهليكوبتر، بدأت عمليات البحث.

وقبل أيام، أعلنت السلطات التونسية العثور على 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودًا بعد غرق مركب كان يقلهم، مؤكدة فتح تحقيق في الحادثة.

وتواجه تونس منذ العام الماضي موجة قياسية من الهجرة وكوارث متكررة من غرق قوارب المهاجرين.