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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سُمية فيتامين ب6.. خطر خفي في المكملات الغذائية| احذره

سمية فيتامين ب6.. خطر خفي في المكملات الغذائية| احذره
سمية فيتامين ب6.. خطر خفي في المكملات الغذائية| احذره
ولاء خنيزي

يساهم تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية في تعويض الجسم عن نقص العناصر الضرورية التي قد لا يحصل عليها من الغذاء الطبيعي، أو بسبب مشكلات صحية مزمنة، ولكن الإفراط في تناول هذه المكملات، خاصة دون استشارة طبية، قد يؤدي إلى نتائج صحية عكسية، كما هو الحال مع فيتامين ب6، الذي قد يسبب في حال زيادته ما يُعرف بـ"الاعتلال العصبي المحيطي"، وذلك وفقًا لما ذكره موقع الجارديان.

ما هي سمية فيتامين ب6؟

تحدث سمية فيتامين ب6 عند تناول جرعات زائدة من المكملات الغذائية التي تحتوي عليه، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم بشكل يفوق حاجة الجسم.

وفي هذا السياق، نقل موقع الجارديان حالة الأسترالي "سيمون بوجيمان" الذي أصيب بخلل عصبي بعد تناوله مكملات متعددة تحتوي على فيتامين ب6 والمغنيسيوم.

توضح الدكتورة "تيري لين ساوث"، من الكلية الملكية للأطباء العامين، أن هذه السمية قد تؤثر سلبًا على الأعصاب الطرفية، مسببة أعراضًا مثل الألم، والوخز، وفقدان الإحساس، وربما فقدان الحركة في الحالات المتقدمة.

مصادر فيتامين ب6

يوجد فيتامين ب6 بشكل طبيعي في أطعمة مثل الأسماك، والفواكه غير الحمضية، والخضراوات النشوية، ولم تُسجل حالات تسمم عند تناوله من هذه المصادر الطبيعية.

أما المصدر الأساسي للتسمم فهو الإفراط في تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين، مثل:

  • مكملات المغنيسيوم والزنك
  • الفيتامينات المتعددة
  • تركيبات فيتامينات ب المركبة
  • مشروبات الطاقة
  • حبوب الإفطار المدعمة
  • مخفوقات إنقاص الوزن

الجرعة اليومية الآمنة

تبلغ الجرعة اليومية المطلوبة للبالغين من فيتامين ب6 نحو 1 ملجم فقط، ما يجعل تجاوز الكمية أمرًا سهلاً، خاصةً مع وجود الفيتامين بأسماء مختلفة في المنتجات المتنوعة، ما يصعب على المستهلك معرفة إجمالي ما يحصل عليه.

أعراض التسمم بفيتامين ب6

قد تتشابه أعراض تسمم فيتامين ب6 مع حالات صحية أخرى، وتتمثل أبرزها في:

  • وخز أو تنميل في اليدين والقدمين
  • إحساس بالحرق أو الخدر
  • صعوبة في المشي أو فقدان التوازن
  • ضعف في القدرة الحركية

وتكمن الخطورة في أن الأعراض قد تظهر تدريجيًا، ولا يدرك الشخص أن المكملات هي السبب.

الوقاية والتوصيات

للوقاية من تسمم فيتامين ب6:

  • راقب كمية الفيتامين التي تحصل عليها يوميًا من مختلف المنتجات.
  • لا تتجاوز الجرعة اليومية الآمنة وهي 50 ملجم.
  • استشر طبيبًا أو صيدليًا إذا كنت تتناول أكثر من مكمل غذائي.
  • انتبه لأسماء فيتامين ب6 المختلفة على الملصقات، فقد لا يكون مكتوبًا باسم واحد فقط.
  • في حال ظهور أي أعراض مقلقة، ينصح بإجراء فحص دم لتحديد مستويات الفيتامين في الجسم.
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